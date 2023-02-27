Источник: жена нападающего «Северстали» Вовченко сбила ребенка на пешеходном переходе

Супруга нападающего «Северстали» Даниила Вовченко — Яна Вовченко-Александрова сбила ребенка на пешеходном переходе в Череповце, сообщает Telegram-канал Shot.

В опубликованном видео, машина сносит ребенка, который переходит дорогу на пешеходном переходе. Момент снят на видеорегистратор автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.

У ребенка диагностированы ушибы головы и ног. В данный момент девочка выписана из больницы и находится дома.