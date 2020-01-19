Супершоу на Матче звезд КХЛ

ФОНБЕТ-Матч звезд КХЛ начался с эффектного лазерного голографического шоу.

Игра пройдет из двух полуфиналов, в которых дивизион Боброва встретится с дивизионом Чернышева, а дивизион Харламова — с дивизионом Тарасова.

Проигравшие проведут матч за бронзу, победители — финал. Игры будут состоять из двух периодов по 10 мину в формате 3 на 3.

Трансляция Матча звезд. Live!