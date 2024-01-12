Судья матча КХЛ нецензурно потребовал от тренера «Авангарда» Кравца закрыть рот. Он оказался его бывшим игроком
Судья КХЛ Денис Наумов нецензурно высказался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца в гостевом матче с «Амуром» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
В одном из эпизодов, который попал в телеэфир, специалист обратился к арбитру, на что Наумов дважды сказал «Рот закрой» и добавил матерное слово.
В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени.
«Это все на совести судей. К сожалению, этот человек мой воспитанник. Он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть. Может быть он по-прежнему обижен на меня», — сказал Кравец после игры.
От более подробных комментариев тренер отказался, объяснив это нежеланием получать штраф в 300 тысяч рублей за критику судей.
Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.
Ранее в Госдуме РФ предложили КХЛ передать полномочия по назначению судей в Федерацию хоккея России.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|49
|33
|16
|69
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Лада
|51
|24
|27
|59
|7
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|8
|Сибирь
|51
|23
|28
|55
|9
|Амур
|49
|21
|28
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|49
|14
|35
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|49
|32
|17
|66
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|12.01
|12:00
|
Амур – Авангард
|2 : 3
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 4
|12.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|12.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|12.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -