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Сегодня, 16:05

Судья матча КХЛ нецензурно потребовал от тренера «Авангарда» Кравца закрыть рот. Он оказался его бывшим игроком

Судья потребовал от тренера «Авангарда» Кравца закрыть рот в матче КХЛ
Руслан Минаев
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Судья КХЛ Денис Наумов нецензурно высказался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца в гостевом матче с «Амуром» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В одном из эпизодов, который попал в телеэфир, специалист обратился к арбитру, на что Наумов дважды сказал «Рот закрой» и добавил матерное слово.

В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени.

«Это все на совести судей. К сожалению, этот человек мой воспитанник. Он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть. Может быть он по-прежнему обижен на меня», — сказал Кравец после игры.

От более подробных комментариев тренер отказался, объяснив это нежеланием получать штраф в 300 тысяч рублей за критику судей.

Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.

Ранее в Госдуме РФ предложили КХЛ передать полномочия по назначению судей в Федерацию хоккея России.

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Михаил Кравец
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3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Лада 51 24 27 59
7 Ак Барс 48 28 20 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Амур 49 21 28 50
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
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