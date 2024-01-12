КХЛ накажет арбитра, который нецензурно выругался в адрес тренера «Авангарда» Кравца
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов принес извинения главному тренеру «Авангарда» Михаилу Кравцу за неподобающее поведение главного арбитра Дениса Наумова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2).
Наумов нецензурно высказался в адрес Кравца во время игры. В одном из эпизодов, который попал в телеэфир, специалист обратился к арбитру, на что Наумов дважды сказал «Рот закрой» и добавил матерное слово.
«Континентальная хоккейная лига в лице Департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Амур» — «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — приводит слова Анисимова пресс-служба КХЛ.
В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов — его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени.
Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.
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