"Судейство по последствиям - порочная практика". Мнение Еронко о наказании форварда "Авангарда" Стольберга

На 29-й минуте четвертого матча серии "Авангард" - "Барыс" при счете 1:0 нападающий "ястребов" Виктор Стольберг получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф за толчок на борт защитника казахстанцев Валерия Орехова. В результате удаления Мэтт Фрэттин сравнял счет в большинстве.

Хрестоматийный пример судейства по последствиям. А судейство по последствиям – предельно порочная практика. Максимум, на что наиграл Стольберг – две минуты за поздний силовой прием, критерии которого жутко размыты. И за подобные силовые в плей-офф в принципе не штрафуют. Но Орехов получил тяжелую травму, и шведа решили наказать максимально строго. За пусть и несколько запоздалый, но чистый силовой прием. (Игорь Еронко)