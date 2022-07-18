Суд перенес заседания по делам Сулейманова и Воробьева об уклонении от воинской службы на 10 августа

Ленинский суд Уфы перенес заседания по уголовным делам об уклонении от воинской службы за взятку Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева на 10 августа. Дата рассмотрения по дела по Владиславу Лукину еще не назначена.

«Процессы отложены на 10 августа, на 09.30 и на 12.00. По Лукину заседание еще не назначено», — цитирует ТАСС пресс-службу Ленинского суда Уфы.

Ранее сообщалось, что Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Владислав Лукин и Михаил Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно.