Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) на Sochi Hockey Open.

— Хорошая обоюдоострая игра. Как и ожидалось, сегодня было очень много индивидуального брака. Но это нормально. Самое главное — обе команды показали хорошее движение и создали достаточное количество моментов.

В моменте с первым голом Янис Якс сыграл по эпизоду. Но мы как раз тренируем подключения защитников — мы хотим видеть это постоянно в течение этого сезона.

Мы всего неделю катаемся полным составом. У нас есть резерв и ребята, которые еще не играли — в течение турнира мы будем их использовать. Но мы хотим большую часть матчей сыграть основным составом, чтобы подготовить команду к сезону, к тому что мы хотим видеть в регулярке — мы хотим играть первым номером, играть активно. Сейчас ребята должны понять философию нашей игры. Почти все игры мы проведем основным составом.

Третьяк и Хеллберг будут играть на турнире поровну. А дальше посмотрим — конкуренцию никто не отменял. Бакош скорее всего сыграет, но не в начале турнира.