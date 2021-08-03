Питерс: «Уверен, если Дацюк почувствует, что готов, он продолжит играть»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал победу над «Сочи» (3:2 ОТ) на турнире Sochi Hockey Open.

— Хорошая первая игра, мы прибавляли от периода к периоду, — отметил Питерс. — Третий период нам удался, во втором — были определенные проблемы с удалениями. Мы прибавляли по ходу матча — поэтому такой результат.

— Расскажите, как готовится к сезону Павел Дацюк? Может ли он на каком-то этапе присоединиться к команде?

— Павел сейчас тренируется самостоятельно. Решение о том, продолжать ли карьеру, он примет в течение августа. Мы сами ждем этого решения. Он должен взвесить все возможности вместе со своей семьей. Уверен, если Павел почувствует, что готов, он продолжит играть. Это будет очень интересное решение. Жду с нетерпением, что скажет Павел. На данный момент все зависит только от него: он продолжает тренироваться и сам будет смотреть на свое состояние. Когда он сможет принять решение, он нам сообщит.

— Не считаете, что если Дацюк продолжит карьеру, у вас возникнут трудности с тем, чтобы внедрить его в уже сформированные сочетания?

— Не думаю, что это будет большой проблемой. Мы сыграли только один предсезонный матч из 11. Как вы знаете, в прошлом году предсезонка получилась укороченной. Сейчас нас ждут три турнира: здесь, в Уфе и Челябинске. Будет очень много времени посмотреть разных хоккеистов. Сейчас у нас в команде 33 игрока. Мы будем смотреть и наигрывать разные сочетания. Если Павел решит продолжить карьеру, это не станет проблемой. Он в любом случае только усилит команду своей креативностью. Такой игрок поможет нам.