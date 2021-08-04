«Авангард» разгромил олимпийскую сборную России на предсезонном турнире в Сочи
Олимпийская сборная России и «Авангард» провели матч в рамках предсезонного турнира в Сочи. Встреча завершилась уверенной победой омичей со счетом 5:1.
Шайбы в составе победителей забросили Арсений Грицюк, Денис Зернов, Павел Дедунов, Франсис Паре и Иван Телегин.
Единственный гол у сборной России записал на свой счет Никита Чибриков, которому ассистировал Марат Хуснутдинов.
Хоккей
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Sochi Hockey Open
«Авангард» (Омск) — Россия (ол.) — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Голы: Чибриков — 1 (Хуснутдинов), 6:37 — 0:1. Грицюк — 1 (Чистяков, Косов), 17:25 — 1:1. Зернов — 1 (бол., Готовец, Брюквин), 43:37 — 2:1. Дедунов — 1 (Шевченко), 45:15 — 3:1. Паре — 1 (Покка, Жарков), 49:51 — 4:1. Телегин — 1 (п.в., Косов), 59:33 — 5:1.
Вратари: Дубровский (Мишуров, 32:25) — Аскаров (59:04 — 59:33).
Судьи: Белов, Оленин.
4 августа. Сочи. ДС «Большой».
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