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Сегодня, 20:31

Стась стал шестым игроком в истории КХЛ, который провел 800 матчей в лиге

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Нападающий «Трактора» Андрей Стась провел 800-й матч в КХЛ.

Он стал шестым игроком в истории лиги, который смог добраться до этой отметки после Евгения Бирюкова (959), Вадима Шипачева (894), Ильи Каблукова (885), Сергея Мозякина (842) и Даниса Зарипова (816).

СКА, ранее досрочно выигравший регулярный чемпионат, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 101 очко в 66 матчах. Петербуржцы останутся единственной командой лиги, преодолевшей отметку в 100 очков.

Андрей Стась
ХК СКА
ХК Трактор
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2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
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2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Сибирь 65 37 28 81
4 Сал. Юлаев 65 35 30 80
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6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 65 27 38 61
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