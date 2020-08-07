Старт плей-офф Кубка Гагарина намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля, сообщает сайт КХЛ.

Для удобства болельщиков на первой и второй стадиях розыгрыша Кубка Гагарина на один день запланированы матчи обеих конференций. Это позволит избежать одновременного начала игр, болельщики смогут следить за всеми поединками игрового дня в режиме онлайн. Все матчи одной серии плей-офф будут проводиться через день.