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Старт плей-офф Кубка Гагарина намечен на 2 марта 2021 года

18:46

Старт плей-офф Кубка Гагарина намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля, сообщает сайт КХЛ.

Для удобства болельщиков на первой и второй стадиях розыгрыша Кубка Гагарина на один день запланированы матчи обеих конференций. Это позволит избежать одновременного начала игр, болельщики смогут следить за всеми поединками игрового дня в режиме онлайн. Все матчи одной серии плей-офф будут проводиться через день.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/07/471289.html

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