Старший сын Максима Соколова не помнит ничего о гибели матери

Вчера старший сын экс-игрока сборной России Максима Соколова пришел в сознание и дал показания по делу об убийстве своей матери. Как утверждает "Лайф" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 18-летний юноша общался со следователями всего несколько минут и с помощью жестов – из-за трубки в трахее.

Сообщается, что после проверочных вопросов о себе Максим Соколов-младший ответил о событиях 13 июня. По его словам, в четверг он был дома с мамой и братом, но что произошло, он не помнит.

По прогнозам врачей, в лучшем случае он сможет заговорить через неделю. Родные приняли решение не переводить его в другую больницу.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.