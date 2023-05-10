Стала известна зарплата защитника Лисовца по новому контракту с «Адмиралом»

Как стало известно «СЭ», защитник Евгений Лисовец подпишет новый контракт с «Адмиралом» на один год.

По нашей информации, зарплата Лисовца составит 30 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 28-летний белорус сыграл за «Адмирал» 51 матч и набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф защитник провел 10 матчей и набрал 4 (2+2) очка.