Вайсфельд: «Гераськин — хороший игрок. Интересно, сколько «Авангард» потратил на него»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» прокомментировал переход нападающего Игоря Гераськина из «Северстали» в «Авангард».

— Гераськин — хороший игрок. Просто интересно, сколько потрачено на него. Не больше ли, чем просят агенты за Грицюка? Правда, Гераськин четыре года точно никуда не денется, — сказал Вайсфельд.

Соглашение 24-летнего форварда с омским клубом рассчитано на 4 года. Как стало известно «СЭ», зарплата Гераськина составит 50 миллионов рублей в следующем сезоне, 35 — в сезоне-2024/25, 38 — в сезоне-2025/26, 33 — в сезоне-2026/27.

В прошедшем сезоне форвард в составе «Северстали» провел 73 матча, в которых набрал 48 (14+34) очков.