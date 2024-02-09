Трансляция игры «Торпедо» — «Сочи» в Кинопоиске начнется в 18.45

Нижегородское «Торпедо» дома во дворце спорта «Нагорный» примет «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 9 февраля, в пятницу. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Торпедо» — «Сочи» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.45 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» тренера Игоря Ларионова идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 71 баллом после 60 матчей в регулярке КХЛ. «Сочи» располагается на десятой строчке на «Западе» с 47 очками после 60 встреч.

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