«Адмирал» подписал контракт с защитником Мусиным на год

«Адмирал» подписал контракт с защитником Дамиром Мусиным.

Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне защитник набрал 6 (1+5) очков в 39 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за «Витязь».

После досрочного завершения регулярного чемпионата Мусин перешел в «Кярпят». В финской лиге он провел 11 матчей в регулярке и 7 — в плей-офф.