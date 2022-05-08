Стала известна зарплата новичка ЦСКА Шарыченкова

Зарплата Шарыченкова в ЦСКА составит 25 миллионов рублей в год

На этой неделе ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с вратарем Александром Шарыченковым.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 25 миллионов рублей в год.

30-летний хоккеист уже выступал за армейский клуб в сезоне-2020/21. В 36 матчах он одержал 18 побед, отразив 91,5 процента бросков и дважды сыграв на ноль.

Минувший сезон КХЛ Шарыченков провел в «Салавате Юлаеве», выиграв 14 матчей из 27.