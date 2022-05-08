«Адмирал» заключил контракты с тремя игроками

«Адмирал» заключил однолетние контракты с нападающими Антоном Берлевым и Святославом Гребенщиковым, а с защитником Русланом Ибатуллиным заключено пробное соглашение, сообщает сайт КХЛ.

Берлев прошедший сезон провел в немецком «Крефельде», а до этого выступал в ВХЛ за «Югру», с которой в сезоне-2020/2021 стал обладателем Кубка Петрова.

Гребенщиков провел в КХЛ 203 матча, в которых набрал 50 (30+20) очков, прошлый сезон он заканчивал в хабаровском «Амуре».

Ибатуллин в КХЛ провел 18 матчей за «Адмирал» в сезоне-2019/2020, а в сезоне-2021/2022 выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ.