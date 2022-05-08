Зислис и Шевченко пообщаются с Иваном Бочаровым в Live «СЭ»

Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» — экс-вратарь «Динамо», а теперь голкипер «Локомотива» Иван Бочаров. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко. Начало лайва — в 13.00 по московскому времени.