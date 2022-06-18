Стала известна зарплата новичка «Авангарда» Буше

«Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Ридом Буше.

Как стало известно «СЭ», зарплата американца составит 60 миллионов рублей в год.

Буше уже играл за «ястребов» и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. Тогда форвард набрал 48 (24+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (8+9) баллов в 21 игре.

В июне 2021 года Буше подписал контракт с «Локомотивом» на два года. Он не доиграл прошлый сезон по решению руководства клуба. 18 февраля стало известно, что форвард был уволен из «Локомотива».