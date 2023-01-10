Стала известна зарплата нападающего Шумакова в минском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Сергей Шумаков заработает около 5 миллионов рублей до конца сезона в минском «Динамо».

Также 30-летний игрок сможет заработать около 10 миллионов рублей бонусами.

Шумаков по ходу сезона заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого он оказался в «Динамо», с которым подписал контракт 21 декабря.

В этом сезоне игрок провел 21 матч в КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.