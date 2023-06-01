Стала известна зарплата нападающего Муранова по новому контракту с «Динамо»

Московское «Динамо» подписало новый контракт на два года с нападающим Иваном Мурановым.

По информации «СЭ», зарплата Муранова составит 20 миллионов рублей в год.

23-летний хоккеист в минувшем сезоне сыграл за «Динамо» 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков. Всего в КХЛ нападающий провел 246 матчей и набрал 40 (17+23) очков.