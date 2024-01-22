Стала известна зарплата нападающего «Металлурга» Зернова по новому контракту

Нападающий Денис Зернов сегодня, 22 января, заключил новое соглашение с «Металлургом» до 30 апреля 2027 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата 28-летнего форварда составит 75 миллионов рублей в год.

Зернов играет за магнитогорский клуб с лета 2021 года. За это время форвард провел 146 матчей и набрал 93 (52+41) очка.

Всего в КХЛ на счету Зернова 488 игр за «Ладу», «Авангард» и «Металлург», и 230 (109+121) баллов.