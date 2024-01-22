«Металлург» продлил контракт с нападающим Зерновым

«Металлург» сообщил о продлении контракта с нападающим Денисом Зерновым. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Зернов играет за магнитогорский клуб с лета 2021 года. За это время форвард провел 146 матчей и набрал 93 (52+41) очка.

Всего в КХЛ на счету Зернова 488 игр за «Ладу», «Авангард» и «Металлург», и 230 (109+121) баллов.