Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Михайлиса по новому контракту

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис подписал новый контракт с клубом до 30 апреля 2026 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Михайлиса по новому контракту останется на прежнем уровне — 80 миллионов рублей в год.

В «Металлург» нападающий перешел из «Барыса» в 2023 году. В этом сезоне 28-летний казахстанский хоккеист провел 52 игры за «Магнитку» и набрал 31 (15+16) очко.