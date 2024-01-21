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Сегодня, 17:29

Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков прокомментировал победу над «Амуром» в своем 1000-м матче в КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился эмоциями после своего тысячного матча в КХЛ.

21 января уфимцы дома обыграли «Амур» (3:2 ОТ). Бирюков стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей КХЛ.

— Все здорово сложилось сегодня, — начал Бирюков. — Столько эмоций, такой волнительный день для меня и моей семьи. Не скрою, ждал его, было волнение перед матчем, но здорово, что ребята помогли и выиграли.

— Что стало ключевым в сегодняшней победе?

— «Амур» здорово играл в обороне. Мы контролировали матч, было много моментов, но они пластались и ловили шайбу зубами. Мы пропустили контратаку, первый гол немного курьезным вышел, у нашего игрока сломалась клюшка. Но сделали все, чтобы и зрителям было классно, выиграли в овертайме.

— Насколько для вас был эмоционально видеть поздравления от тех, с кем играли, от своих партнеров?

— Безусловно, очень приятно. Со многими ребятами, кто играет за океаном, давно не виделись. Для меня было очень душевно, чуть слезу не пустил. Евгений Тимкин, говорят, вообще расплакался (смеется).

— Какой будет ваш следующий рубеж? Вы говорили, что хотя бы здесь Сергея Мозякина перегоните. А кого теперь?

— Да, мне тоже золотую клюшку подарили, как у Мозякина. Никаких рубежей не ставлю перед собой, иду вперед.

— Хотелось сегодня забить или отдать пас?

— Нет, хотелось выиграть, честно. Забил бы — было бы здорово. Сын бы меня похвалил, пока он меня по голам обгоняет, — сказал Бирюков.

Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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Торпедо – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
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Металлург Мг – Северсталь
 3 : 2
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Сал. Юлаев – Амур
 3 : 2 ОТ
21.01 17:00
Локомотив – Авангард
 - : -
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