Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков прокомментировал победу над «Амуром» в своем 1000-м матче в КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился эмоциями после своего тысячного матча в КХЛ.
21 января уфимцы дома обыграли «Амур» (3:2 ОТ). Бирюков стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей КХЛ.
— Все здорово сложилось сегодня, — начал Бирюков. — Столько эмоций, такой волнительный день для меня и моей семьи. Не скрою, ждал его, было волнение перед матчем, но здорово, что ребята помогли и выиграли.
— Что стало ключевым в сегодняшней победе?
— «Амур» здорово играл в обороне. Мы контролировали матч, было много моментов, но они пластались и ловили шайбу зубами. Мы пропустили контратаку, первый гол немного курьезным вышел, у нашего игрока сломалась клюшка. Но сделали все, чтобы и зрителям было классно, выиграли в овертайме.
— Насколько для вас был эмоционально видеть поздравления от тех, с кем играли, от своих партнеров?
— Безусловно, очень приятно. Со многими ребятами, кто играет за океаном, давно не виделись. Для меня было очень душевно, чуть слезу не пустил. Евгений Тимкин, говорят, вообще расплакался (смеется).
— Какой будет ваш следующий рубеж? Вы говорили, что хотя бы здесь Сергея Мозякина перегоните. А кого теперь?
— Да, мне тоже золотую клюшку подарили, как у Мозякина. Никаких рубежей не ставлю перед собой, иду вперед.
— Хотелось сегодня забить или отдать пас?
— Нет, хотелось выиграть, честно. Забил бы — было бы здорово. Сын бы меня похвалил, пока он меня по голам обгоняет, — сказал Бирюков.
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