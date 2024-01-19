Михайлис продлил контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/26

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис продлил контракт с магнитогорцами до конца сезона-2025/26, сообщает сайт клуба.

В «Металлург» нападающий перешел из «Барыса» в 2023 году. В этом сезоне 28-летний казахстанский хоккеист провел 52 игры за «Магнитку» и набрал 31 (15+16) очко.

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. После 54 игр в активе команды 76 очков.