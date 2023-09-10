Защитник «Сибири» Мерфи выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи получил травму в матче против «Автомобилиста» (1:6) и будет восстанавливаться почти два месяца, сообщается на официальном сайте клуба.

«Тревор Мерфи выбыл на шесть-восемь недель из-за травмы верхней части тела после вчерашнего столкновения с хоккеистом «Автомобилиста». Возвращайся на лед скорее, Тревор! Нам будет тебя не хватать», — говорится в заявлении.

В этом сезоне 28-летний канадец успел отметиться двумя (1+1) очками в четырех матчах.