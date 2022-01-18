Стала известна новая зарплата голкипера «Сибири» Сятери

Как стало известно «СЭ», финский голкипер «Сибири» Харри Сятери по новому однолетнему контракту с новосибирским клубом получит 55 миллионов рублей. При этом зарплата финна по действующему соглашению составляет 40 миллионов за сезон.

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Сятери провел 38 матчей, пропустив 75 шайб. До перехода в «Сибирь» хоккеист выступал в «Витязе».