Плей-офф по текущей таблице регулярки — самый вероятный вариант продолжения сезона КХЛ

Как стало известно «СЭ», скорее всего, КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат. Сезон продолжится после Олимпиады и команды проведут полноценный плей-офф с сериями до четырех побед во всех раундах.

По нашей информации, за этот вариант выступает ЦСКА, который на время Олимпиады останется без ряда ключевых игроков. Главный противник — «Автомобилист», при таком развитии событий клуб из Екатеринбурга не попадет в плей-офф.