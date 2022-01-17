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Сегодня, 19:46

Плей-офф по текущей таблице регулярки — самый вероятный вариант продолжения сезона КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Эмблема КХЛ.
Фото photo.khl.ru

Как стало известно «СЭ», скорее всего, КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат. Сезон продолжится после Олимпиады и команды проведут полноценный плей-офф с сериями до четырех побед во всех раундах.

По нашей информации, за этот вариант выступает ЦСКА, который на время Олимпиады останется без ряда ключевых игроков. Главный противник — «Автомобилист», при таком развитии событий клуб из Екатеринбурга не попадет в плей-офф.

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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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17.01 17:00
Автомобилист – Динамо Р
 - : -
17.01 17:00
Металлург – Торпедо
 - : -
17.01 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
17.01 19:00
Барыс – Ак Барс
 - : -
17.01 19:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
17.01 19:30
Витязь – Нефтехимик
 - : -
17.01 19:30
Куньлунь – Локомотив
 - : -
17.01 19:30
СКА – Авангард
 - : -
17.01 19:30
Сочи – Адмирал
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
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