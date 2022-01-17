Плей-офф по текущей таблице регулярки — самый вероятный вариант продолжения сезона КХЛ
Как стало известно «СЭ», скорее всего, КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат. Сезон продолжится после Олимпиады и команды проведут полноценный плей-офф с сериями до четырех побед во всех раундах.
По нашей информации, за этот вариант выступает ЦСКА, который на время Олимпиады останется без ряда ключевых игроков. Главный противник — «Автомобилист», при таком развитии событий клуб из Екатеринбурга не попадет в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
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23.01
22.02
|17.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо Р
|- : -
|17.01
|17:00
|
Металлург – Торпедо
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|17.01
|19:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|17.01
|19:30
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:30
|
СКА – Авангард
|- : -
|17.01
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
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