«Динамо» — «Спартак», «Салават» — «Авангард»: стали известны потенциальные пары первого раунда кубка Гагарина

Как стало известно «СЭ», регулярный чемпионат КХЛ, скорее всего, не будет доигран. Команды, которые набрали больше всего очков по итогам 45 первых матчей, образуют восьмерки сильнейших в каждой конференции.

В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми.

В таком случае пары будут выглядеть следующим образом:

Западная конференция

СКА (1) — Динамо Мн (8)

Динамо М (2) — Спартак (7)

Йокерит (3) — Локомотив (6)

ЦСКА (4) — Северсталь (5)

Восточная конференция

Металлург (1) — Барыс (8)

Трактор (2) — Нефтехимик (7)

Ак Барс (3) — Сибирь (6)

Салават Юлаев (4) — Авангард (5)