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Сегодня, 12:03

«Динамо» — «Спартак», «Салават» — «Авангард»: стали известны потенциальные пары первого раунда кубка Гагарина

Отдел хоккея «СЭ»

Как стало известно «СЭ», регулярный чемпионат КХЛ, скорее всего, не будет доигран. Команды, которые набрали больше всего очков по итогам 45 первых матчей, образуют восьмерки сильнейших в каждой конференции.

В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми.

В таком случае пары будут выглядеть следующим образом:

Западная конференция

СКА (1) — Динамо Мн (8)
Динамо М (2) — Спартак (7)
Йокерит (3) — Локомотив (6)
ЦСКА (4) — Северсталь (5)

Восточная конференция

Металлург (1) — Барыс (8)
Трактор (2) — Нефтехимик (7)
Ак Барс (3) — Сибирь (6)
Салават Юлаев (4) — Авангард (5)

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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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19.01 15:30
Сибирь – Амур
 - : -
19.01 17:00
Автомобилист – Торпедо
 - : -
19.01 17:00
Металлург – Динамо М
 - : -
19.01 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
19.01 17:00
Трактор – Динамо Р
 - : -
19.01 19:00
Авангард – Барыс
 - : -
19.01 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
19.01 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
19.01 19:30
Йокерит – СКА
 - : -
19.01 19:30
Куньлунь – Адмирал
 - : -
19.01 19:30
Сочи – Северсталь
 - : -
19.01 19:30
Спартак – Локомотив
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