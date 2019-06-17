Стал известен план предсезонной подготовки "Автомобилиста"

Официальный Твиттер "Автомобилиста"​ опубликовал план подготовки команды на сезон-2019/20 КХЛ. Спортсмены выйдут из отпуска 12 июля. После трех дней медосмотра начнутся тренировки в Екатеринбурге.

"​С 18 июля до 1 августа у команды пройдет сбор в Чехии, в городе Хомутов. На это время запланированы три товарищеские игры, соперники будут объявлены позже. С 7 по 11 августа “Автомобилист” будет участвовать в Кубке Президента Республики Казахстан в Нур-Султане. С 20 по 24 августа наша команда выступит на Кубке Латвийской железной дороги в Риге", – написано в заявлении пресс-службы "Автомобилиста".

🚨План предсезонной подготовки нашей команды



▪️“Автомобилист” выйдет из отпуска 12 июля, после трех дней медосмотра пройдут тренировки в Екатеринбурге. pic.twitter.com/64ZqLN7MyZ — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 17 июня 2019 г.

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