09:48 | Хоккей — КХЛ

Стал известен план предсезонной подготовки "Автомобилиста"

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Официальный Твиттер "Автомобилиста"​ опубликовал план подготовки команды на сезон-2019/20 КХЛ. Спортсмены выйдут из отпуска 12 июля. После трех дней медосмотра начнутся тренировки в Екатеринбурге.

"​С 18 июля до 1 августа у команды пройдет сбор в Чехии, в городе Хомутов. На это время запланированы три товарищеские игры, соперники будут объявлены позже. С 7 по 11 августа “Автомобилист” будет участвовать в Кубке Президента Республики Казахстан в Нур-Султане. С 20 по 24 августа наша команда выступит на Кубке Латвийской железной дороги в Риге", – написано в заявлении пресс-службы "Автомобилиста".

 

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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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