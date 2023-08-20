Спортдиректор «Металлурга» оценил казахстанских новичков команды

Спортивный директор «Металлурга» из Магнитогорска Сергей Гомоляко оценил, насколько укрепили состав команды его клуба новички из Казахстана.

«Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для «Металлурга»? Михайлис — да, а Максу надо еще побороться за место в составе. Работает хорошо, есть все шансы играть в основе. Регулярный сезон КХЛ начнет с ней», — приводит слова Гомоляко Legalbet.kz.

Состав «магнитки» в межсезонье пополнили казахстанцы Никита Михайлис и Максим Мухаметов.

28-летний Михайлис перешел в «Металлург» из «Барыса», а 24-летний Мухаметов — из «Номада».

«Металлург» начнет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 2 сентября. Команде предстоит игра с «Автомобилистом».