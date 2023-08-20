Агент Черных считает, что КХЛ пожалеют о том, что не выбрали Меркли

Хоккейный агент Александр Черных высказался по поводу подписания «Куньлунем» его клиента Райана Меркли, который ранее был выбран в первом раунде драфта НХЛ.

«По Райану мы разговаривали со всеми клубами КХЛ. И для меня было удивлением, что многие клубы проигнорировали этого игрока. Надеюсь, в его лице мы увидим что-то интересное для КХЛ. Другие иностранные защитники, которых подписывали клубы — это сомнительные для меня подписания. Даже не из-за того, что наше агентство представляет интересы этого игрока, просто, на мой взгляд, есть ребята, которые как минимум не хуже, а то и лучше этих иностранных защитников, которых зашли в нашу лигу. Думаю, что их игра в чемпионате даст ответы на все вопросы. По Райану у нас был диалог с «Куньлунем», также минское «Динамо» проявляло интерес. С китайским клубом довольно-таки быстро договорились. И они, узнав о том, что он готов приехать, практически моментально приняли решение, договорились о контракте и подписали», — приводит слова Черных Metaratings.ru.

Он также назвал Меркли разносторонним хоккеистом.

«Думаю, он может и спокойно сыграть в большинстве, где-то добавить креатива. Вопрос: во что будет играть команда и как его будет использовать тренер? По мне, например, Кирилл Кольцов рано закончил карьеру, спокойно мог играть, вообще без проблем. Почему его не видели некоторые тренеры — вот для меня большой вопрос. Так же как и сейчас Яков Рылов играет, он не проигрывает ни в профессионализме, ни в мастерстве. Мне кажется надо смотреть не на возраст, а кто как играет. Поэтому, надеюсь, появление Райана в КХЛ будет усилением, интересно за ним следить. Думаю, те команды, с которыми мы общались, пожалеют о том, что они не сделали выбор в пользу игрока», — добавил Черных.

В минувшем сезоне 23-летний Меркли выступал за «Сан-Хосе» и «Колорадо» в АХЛ. На драфте НХЛ-2018 он был выбран клубом «Сан-Хосе» под общим 21-м номером. В сезоне-2022/23 на его счету 58 регулярного чемпионата АХЛ и 22 (2+20) очка при показателе полезности «-16».