Федоров: «Федотов подписал контракт с ЦСКА и будет выступать в чемпионате КХЛ с 1 сентября»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заступился за голкипера Ивана Федотова, дисквалифицированного Международной федерацией хоккея на четыре месяца с 1 сентября.

Он отметил, что хоккеист является профессиональным игроком. Тренер также подчеркнул, что отслужить в армии было правильным решенеим.

«Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый «туман» присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счет», — цитирует Федорова «Чемпионат».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.