СКА пожелал удачи нападающему Павлу Дацюку, который сегодня, 1 мая, объявил о том, что покидает питерскую команду, информирует официальный Твиттер армейцев.
– Спасибо за игру, Павел! Нападающий Павел Дацюк покидает СКА. Форвард играл в Петербурге на протяжении трех сезонов, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Форвард провел за СКА 169 встреч и набрал 133 (40+93) очка. Здоровья и удачи на льду и в жизни! – написано в Твиттере питерской команды.
Дацюк объявил об уходе из СКА