СКА пожелал удачи нападающему Павлу Дацюку, который сегодня, 1 мая, объявил о том, что покидает питерскую команду, информирует официальный Твиттер армейцев.

– Спасибо за игру, Павел! Нападающий Павел Дацюк покидает СКА. Форвард играл в Петербурге на протяжении трех сезонов, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Форвард провел за СКА 169 встреч и набрал 133 (40+93) очка. Здоровья и удачи на льду и в жизни! – написано в Твиттере питерской команды.

Спасибо за игру, Павел!

Нападающий Павел Дацюк покидает СКА. Форвард играл в Петербурге на протяжении трех сезонов, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Форвард провел за СКА 169 встреч и набрал 133 (40+93) очка.



Здоровья и удачи на льду и в жизни! pic.twitter.com/yR2fhJNrwO – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 мая 2019 г.

Дацюк объявил об уходе из СКА