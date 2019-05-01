Нападающий СКА Павел Дацюк на своей странице в Твиттере объявил об уходе из команды. 40-летний россиянин с 2016 года выступал за клуб из Санкт-Петербурга. Ожидается, что в ближайшее время он присоединится к "Автомобилисту".

"Дорогие друзья! Подошел к концу мой петербургский этап карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал – все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба.

Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА. Спасибо всем моим партнёрам, мы вместе прошли через многое.

И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли "Ледовый дворец" и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург!" - написал Дацюк.