«Спартак» Знарка выиграл у СКА в третий раз за сезон

Московский «Спартак» дома одержал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена».

В составе команды Олега Знарка отличились по разу нападающие Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл.

У СКА единственную шайбу в ворота соперника забросил форвард Андрей Кузьменко.

Для «Спартака» эта победа над клубом из Санкт-Петербурга стала третьей в текущем сезоне КХЛ.

СКА Алексея Кудашова с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» — 56 баллов и 5-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Малыхин — 5 (бол., Херсли, Д. Вишневский), 9:15 — 1:0. Кузьменко — 9 (Аалтонен), 16:04 — 1:1. Зубов — 8 (Карсумс), 19:05 — 2:1. Ганзл — 9 (Цыплаков), 55:10 — 3:1.

Вратари: Гудачек — Хелльберг (57:23).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (14+5+4) — 39 (10+15+14).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

7 января. Москва. «ЦСКА Арена».