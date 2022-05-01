«Спартак» заключил новые двусторонние контракты с несколькими игроками

Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил новые двусторонние контракты на два года с защитниками Никитой Соколовым и Максимом Афанасьевым, а также с нападающим Матвеем Заседой.

В минувшем сезоне 23-летний Соколов сыграл 17 матчей за «Спартак» и 38 игр за воскресенский «Химик» при 7 (1+6) набранных очках, а также дебютировал за олимпийскую сборную России до 23 лет на Кубке Германии.

Афанасьев и Заседа сыграли по 1 матчу за «Спартак», проведя большую часть сезона в фарм-клубе красно-белых, «Химике» из Воскресенска. В активе 24-летнего Афанасьева — 16 (5+11) очков в 58 играх, на счету 22-летнего Заседы — 24 (15+9) очка в 39 матчах.

Также «Спартак» оформил сделку с клубом Высшей хоккейной лиги «Южный Урал» Орск — в обмен на денежную компенсацию, новичком системы «Спартака» стал нападающий молодёжной сборной России Герман Точилкин.