ЦСКА и «Северсталь» во вторник, 26 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — 19:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на федеральном канале «Матч ТВ», а также на сайте КХЛ и с помощью онлайн-сервисов «Окко» и «Кинопоиск».

Формальные события игры ЦСКА — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА находится на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. В активе «Северстали» также 9 баллов, однако команда провела на 2 матча меньше и занимает девятое место.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона