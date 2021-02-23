«Спартак» разгромил «Сочи», Широков набрал 4 очка

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Сочи» — 6:1. В составе красно-белых 4 (2+2) очка набрал нападающий Сергей Широков.

«Спартак» (62 очка) занимает восьмое место в Западной конференции. Если сегодня, 23 февраля, «Витязь» в основное время проиграет «Йокериту», то «Спартак» выйдет в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Широков — 21 (Вишневский), 16:22 — 1:0. Лехтеря — 8 (бол., Широков, Бакош), 25:06 — 2:0. Федоров — 11 (бол., Рылов, Талалуев), 34:06 — 3:0. Лехтеря — 9 (Никишин, Широков), 42:56 — 4:0. Широков — 22 (Лехтеря, Радил), 48:40 — 5:0. Руденков — 15 (Валенцов, Мироманов), 49:41 — 5:1. Бакош — 14 (Рылов, Чернов), 55:33 — 6:1.

Вратари: Гудачек — Кульбаков.

Штраф: 0 — 10.

Броски: 30 (12+11+7) — 10 (6+3+1).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

23 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 3966 зрителей.