«Нефтехимик» с минимальным счетом переиграл «Металлург»

«Металлург» с минимальным счетом уступил на выезде «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая проходила в Нижнекамске, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором решающей шайбы стал нападающий Марат Хайруллин.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Хайруллин — 15, 47:18 — 1:0.

Вратари: Иванников — Кошечкин (59:16 — 59:55).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (6+10+6) — 22 (5+8+9).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

23 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 1494 зрителя.