ЦСКА на выезде всухую победил «Северсталь»

ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб взял верх со счетом 3:0.

В составе красно-синих отличились Никита Коростелев, Сергей Андронов и Максим Шалунов.

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«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Коростелев — 7 (Светлаков), 35:01 — 0:1. Андронов — 15 (Карнаухов), 39:34 — 0:2. Шалунов — 17 (Мамин, Окулов), 59:34 — 0:3.

Вратари: Шугаев — Юханссон.

Штраф: 18 — 4.

Броски: 24 (7+7+10) — 34 (13+13+8).

Судьи: Оленин, Хрибик.

23 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 2584 зрителя.