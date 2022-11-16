«Спартак» одержал волевую победу над «Северсталью». Красно-белые выиграли третий матч подряд
«Спартак» одержал волевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Череповчане вели со счетом 2:0 после голов Николая Тимашова и Максима Казакова.
Но потом красно-белые переломили ход встречи. Голами отметились Шейн Принс, Роман Старченко, Фил Вароне и снова Старченко.
Отметим, что «Спартак» одержал третью победу подряд после смены главного тренера.
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«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Тимашов — 4 (Суворов, Гераськин), 11:42 — 0:1. Казаков — 2 (Гуслистов, Пресс), 23:05 — 0:2. Принс — 4 (Квартальнов), 38:30 — 1:2. Старченко — 4 (Локтионов), 47:48 — 2:2. Вароне — 9 (бол., Талалуев, Савиков), 52:52 — 3:2. Старченко — 5 (бол., Хохлачев, Кин), 57:49 — 4:2.
Вратари: Рибар — Шугаев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (9+10+14) — 23 (8+11+4).
Судьи: Бирин, Гашилов.
16 ноября. Москва. Мегаспорт. 2458 зрителей.
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