КХЛ: «Амур» — «Трактор», «Спартак» — «Северсталь» и другие матчи 16 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

16 ноября, среда

12.00 (мск) «Амур» — «Трактор»

19.00 «Витязь» — «Торпедо»

19.30 «Спартак» — «Северсталь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут