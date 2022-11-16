Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:20

КХЛ: «Амур» — «Трактор», «Спартак» — «Северсталь» и другие матчи 16 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

16 ноября, среда

12.00 (мск) «Амур» — «Трактор»

19.00 «Витязь» — «Торпедо»

19.30 «Спартак» — «Северсталь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

Хоккей
КХЛ
1
0
Читайте также
Кому нельзя пить молоко? Нутрициолог назвала три случая, когда от молочки лучше отказаться
«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вудкрофт разочарован крупным поражением минского «Динамо» от СКА

Экс-тренер «Ак Барса» Зубов не считает, что легионеры улучшили бы положение казанцев
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 31 26 5 54
2 ЦСКА 29 19 10 43
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 30 19 11 39
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Динамо Мн 31 14 17 32
7 Витязь 30 13 17 32
8 Спартак 31 13 18 31
9 Северсталь 30 12 18 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Трактор 32 13 19 29
8 Ак Барс 29 12 17 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 12:00
Амур – Трактор
 2 : 3 Б
16.11 19:30
Витязь – Торпедо
 - : -
16.11 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости