Нападающий «Торпедо» Агостино: «Надеюсь, что я смогу сыграть уже в январе»

Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино рассказал о восстановлении после травмы.

«Сейчас процесс моего восстановления после травмы идет настолько хорошо, насколько это возможно. 10 дней назад я перенес операцию в Москве, которая прошла успешно. Первоначальные сроки моего восстановления составляли 2-3 месяца. В декабре у меня намечено новое обследование, которое назовет более точные даты. Пока же я прохожу физиотерапию в клинике и стараюсь как можно больше передвигаться пешком, чтобы поддерживать физическую форму. Надеюсь, что новое обследование подарит мне хорошие новости о том, что я смогу сыграть уже в январе.

Конечно, очень нелегко наблюдать за играми «Торпедо» со стороны и не иметь возможности помогать команде. Но игра партнеров по команде дарит мне оптимизм, а победы и продвижение вверх по таблице всегда повышают настроение", — цитирует игрока сайт «Торпедо».

В нынешнем сезоне форвард набрал 10 (3+7) очков в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ.