«Спартак» расторг контракты с тремя игроками

«Спартак» объявил о расторжении контрактов с тремя хоккеистами.

Клуб покинули шведский нападающий Эмиль Петтерссон, российские форварда Александр Авцин и Владимир Галузин.

Петтерссон перешел в команду летом 2021 года. В прошедшем сезоне он сышрал 47 матчей и набрал 25 (13+12) очков.

Авцин пополнил состав «Спартака» прошедшим детом. В 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 4 очка (1+3).

Галузин перешл в команду по ходу минувшего сезона и провел 9 матчей.