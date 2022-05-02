Директор «Металлурга» рассказал, продолжит ли карьеру вратарь Кошечкин

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков на итоговой пресс-конференции ответил на вопрос, продолжит ли карьеру вратарь Василий Кошечкин.

«Пятьдесят на пятьдесят, — сказал Ласьков. — Сейчас Василию надо немного отдохнуть, прийти в себя. Пятьдесят, скорее всего, в сторону плюса. По другим вратарям есть наметки у спортивного директора и скаутского коллектива. У Василия должен быть достойный сменщик. Мы не планируем, чтобы он отыграл весь чемпионат. Сменщик должен быть достойный, нормальный, уравновешенный, без политических вопросов, как у некоторых. Ведутся переговоры. Мы закроем эту линию».

Кошечкин был признан лучшим вратарем финала Кубка Гагарина-2022, в котором «Магнитка» уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии.

На счету 39-летнего голкипера три победы в серии, процент отраженных бросков — 93,4, коэффициент надежности — 1,98. Также вратарь провел два матча на ноль, а его сухая серия (156 минут 34 секунды) стала рекордной для финалов Кубка Гагарина.