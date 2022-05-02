Воробьев: «В последнем матче Неколенко вышел на уколах. У ребят было много проблем по травмам»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции после сезона-2021/22.

«Магнитка» дошла до финала Кубка Гагарина, где со счетом 3-4 в серии проиграла ЦСКА.

— Нынешний сезон подтвердил мысль, что команда, играющая в атакующий хоккей, может выиграть кубок? Раньше часто звучал тезис, что кубки выигрывает оборона.

— Мы были близки к этому, но, к сожалению, не выиграли. Я говорил, что в НХЛ все больше и больше атакующих команд попадают в плей-офф. Это интереснее смотреть, мы играем для зрителей. Нам это почти удалось. С таким хоккеем мы дошли до седьмой игры финала.

— Как оцените прогресс Архипа Неколенко? Он не первый год играет в четвертом звене. Если ли у него потенциал подняться выше?

— Свою работу он выполняет хорошо. Потенциал есть у каждого, но есть и роль. Архип прибавил не только в плей-офф, но и в сезоне. В последнем матче он вышел на уколах, потому что не играл Карри. За это ему отдельное спасибо. У ребят было много проблем по травмам.