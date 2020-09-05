«Спартак» проиграл второй матч подряд на старте сезона

«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче регулярного сезона КХЛ — 1:0. Единственную шайбу забросил Михаил Мамкин.

Красно-белые проиграли вторую игру подряд на старте сезона. В первой встрече они разгромно уступили «Локомотиву» (2:7).

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Мамкин — 1 (Куликов, Арзамасцев), 23:40.

Вратари: Коварж — Беспалов (58:33).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (11+9+11) — 24 (8+11+5).

Судьи: Белов, Гашилов.

5 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».